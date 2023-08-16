В Петровском районе школьников перевозили с нарушениями

Прокуратура Петровского района проверила исполнение законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. При этом были выявлены нарушения при эксплуатации автобусов, используемых для перевозки детей.

- В одном из автобусов не работал звуковой сигнал открытия двери запасного выхода; в другом – в аптечке скорой медицинской помощи отсутствовали сведения о дате изготовления и сроках годности медицинских препаратов, - рассказали в прокуратуре Петровского района.

В администрацию Петровского муниципального округа было внесено представление.