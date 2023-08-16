В Кирсановском районе владельца земли оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок

Сельскохозяйственные земли требуют ухода

Должностные лица отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили на территории Кирсановского муниципального округа нарушения требований земельного законодательства РФ.

- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 85,6 га, обнаружено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что является нарушением требований земельного законодательства РФ, - сообщают в управлении.

Были возбуждено административное производство, а позже владельца земель оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям