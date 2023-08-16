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НовостиОбщество16 августа 2023 14:30

В Кирсановском районе владельца земли оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок

На 85,6 га вместо зерна росли сорняки
Марина МАКОВЛЕВА
Сельскохозяйственные земли требуют ухода

Сельскохозяйственные земли требуют ухода

Должностные лица отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили на территории Кирсановского муниципального округа нарушения требований земельного законодательства РФ.

- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 85,6 га, обнаружено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что является нарушением требований земельного законодательства РФ, - сообщают в управлении.

Были возбуждено административное производство, а позже владельца земель оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям