Тамбовчанин нашел чужую банковскую карту и целый месяц оплачивал ей покупки в магазине

16 августа в Тамбовском районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Во время следствия установили, что в феврале этого года в одном из сел Тамбовского района мужчина нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Эту карту он почти месяц использовал для покупки различных товаров в магазинах, расположенных на территории села, в котором он проживает, истратив в общей сложности около 20 000 рублей.

В суде мужчина признал себя виновным и раскаялся. Во время процесса владелица карты заявила, что претензий к подсудимому она не имеет, ущерб он ей возместил и попросила не привлекать его к уголовной ответственности.

- Мужчину освободили от наказания, в связи с примирением с потерпевшей, на основании ст. 76 УК РФ, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.