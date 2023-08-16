Тамбовчан просят не летать на воздушных шарах над военными объектами

Военные могут неправильно понять мотивы аэронавтов

Администрация города Тамбова просит горожан воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами.

- В Тамбове и других муниципальных образованиях области дислоцированы воинские части гарнизона, на территории которых выставлены и организованы посты воздушного наблюдения. В их задачи также входит пресечение несанкционированных полетов, - предупреждают в ведомстве.

Напомним, в регионе установлен запрет на использование беспилотных летающих судов, за исключением применяемых государственными органами. Полеты на воздушных шарах днем разрешены.

Фото администрации города Тамбова