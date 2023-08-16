Тамбовчанин пойдет под суд за попытку подкупить полицейского

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя р.п. Мордово, которого обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Следствие установило, что 5 июня этого года мужчина, будучи лишенным прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на автомобиле по одной из улиц р.п. Мордово, где его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, фигурант дела отказался.

Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, а также вернуть автомобиль, помещенный на специализированную стоянку, на следующий день нарушитель прибыл в служебный кабинет заместителя начальника отдела полиции, где попытался дать ему взятку в 25 тысяч рублей. Однако от получения взятки сотрудник полиции отказался и сообщил о факте склонения его к коррупционному правонарушению в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.