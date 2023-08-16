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НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:09

Осужденному из Тамбовской области, участвовавшему в убийстве торговца елками, отказали в смягчении наказания

Мужчина останется в колонии строгого режима
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона принял участие в рассмотрении судом ходатайства 49-летнего осужденного. Он просил заменить ему неотбытую часть наказания более мягким его видом.

В 2016 году осужденный был приговорен Воронежским областным судом к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, умышленном повреждении чужого имущества, а также убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений.

- Как установлено судом, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил разбойное нападение на торговца елками. Сначала они избили продавца, а затем поочередно нанесли ему ножом множественные ранения. Затем преступники вытащили из карманов одежды потерпевшего деньги в размере 15 тысяч рублей, а также похитили драгоценные изделия. Продолжая свой преступный умысел, осужденный разбил лобовое стекло автомобиля потерпевшего и порезал ножом колеса, - рассказали в прокуратуре по надзору за ИУ.

В колонии осужденный неоднократно нарушал режим, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. В том числе и поэтому суд отказал мужчине.