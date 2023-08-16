В Тамбове возбудили уголовное дело в отношении девушки, убившей голубя

В Тамбве по ранее опубликованному в интернете видеоролику следственным отделом ОП № 1 СУ УМВД России по г. Тамбову 15 августа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с голубем, повлекшего его гибель, из хулиганских побуждений и с использованием средств публичной демонстрации (информационно-коммуникационной сети «Интернет»).

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района города Тамбова, - сообщает прокуратура Тамбовской области.