В Тамбове и Строителе отключат свет

17 августа в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове будет на время прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.

В связи ремонтом в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:

- по ул. Тамбов-4, д.1-14;

В связи с ремонтом в трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.30:

- по ул. Н. Прибоя, д. 51\2-61;

- по пр. Н. Островского, д. 6-20;

- по пр. Достоевского, д. 68-70;

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- по ул. Серова, д. 24-107;

- по ул. Районной, д. 2-24;

В связи с работами по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- по ул. Агапкина\Ореховая, д.8\13;

- по ул. С.Западная\Агапкина, д.16\4;

- по ул. Агапкина, д.6;

- по ул. Чичерина, д. 1б.

Кроме того, в связи с проведением работ по переустройству ЛЭП с 10.00 до 17.00 отключат свет в домах поселка Строитель по улице Строительной, а также в мкр. Северный, №№ 12, 13, 14, 17, 17а, 39, 40а, 44, 45.