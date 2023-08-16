В Мичуринске пройдет Регата-2023

Принять участие в состязаниях может семья с ребенком

27 августа в 10.30 в Мичуринске стартуют открытые соревнования по спортивному туризму на байдарках, посвященные 100-летию Министерства спорта РФ.

- Трасса представляет собой прямой участок реки длинной до 250 метров, без ворот и необходимости лавирования. Место разворота обозначено соответствующей надписью «Разворот». Линия старта является линией финиша, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Итоги будут подводиться в двух возрастных группах - 2005 год рождения и старше, а также 2009-2006 годы рождения. Виды экипажей - ММ и МЖ. В дисциплине «Семейный экипаж» принимают участие команды, состоящие из мамы, папы и ребенка до 14 лет включительно.

Соревнования пройдут на участке реки Лесной Воронеж в районе ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Сбор участников на центральной площадке.

Заявку на участие необходимо подать до 26 августа в отдел по физической культуре и спорту администрации города Мичуринска по адресу: г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 64 или направить на адрес электронной почты: olgaburieva@yandex.ru. Телефон для справок: 8 (915) 662-91-29.

Фото администрации города Мичуринска