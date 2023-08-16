В Тамбове закончился один из этапов ремонта коллектора на ул. Коммунальной

Рабочие засыпают в траншею грунт Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

16 августа заканчивается один из этапов масштабного капремонта канализационного коллектора на Коммунальной. Часть водопровода, которая выходит на улицу К. Маркса, мастера заменили и переподключили к существующему трубопроводу. Сейчас рабочие проводят обратную засыпку и готовят участок к асфальтированию. Планируется, что автомобильное движение по К. Маркса в ближайшее время будет полностью восстановлено.

- Чуть ранее бригады «Квадры» также завершили ремонт инженерных коммуникаций в районе Пушкинской библиотеки и восстановили дорожное полотно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.