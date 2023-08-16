В Тамбовском районе водитель «Лада Гранта» при перестроении пересек сплошную и врезался в МАЗ

Водителя легковушки госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 15 августа в 22 часа на 465 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района. 55-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по крайней левой полосе при перестроении в крайнюю правую полосу через сплошную линию разметки, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении по правой крайней полосе автомобилем «МАЗ» с полуприцепом-цистерной под управлением 51-летнего водителя.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя «Лада Гранта» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, где его оставили на лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.