16-летний тамбовчанин на мотоцикле «догнал» иномарку и со сложным переломом ноги оказался в больнице

Прав у 16-летнего подростка не было Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 15 августа в 14 часов 5 минут напротив дома №116 по улице Рабочая села Устье Моршанского района. 16-летний подросток, не имеющий прав, управлял мотоциклом «SSSR ATOM 125» и не выдержал необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля «FORD KUGA» под управлением 40-летнего мужчины. Мотоциклист врезался в него и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего водителя со сложным переломом ноги доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о проведении проверок по фактам наличия в действиях родителей признаков состава административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и признаков состава преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.