Тамбовчанин нарвал в поле коноплю и сушил ее дома

Мужчина признался, что нарвал коноплю для себя Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска и наркоконтроля сампурской полиции получили информацию о том, что 44-летний житель села Ивановка занимается незаконным оборотом наркотиков. Полицейские провели проверку и нашли этому подтверждения. Оперативники обнаружили кусты конопли, которые мужчина, по его словам, нарвал в поле для личного потребления и сушил.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наркотические средства изъяты и направлены на проведение физико-химической экспертизы. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.