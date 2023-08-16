В супермаркете Жердевки покупатель расплатился фальшивой купюрой

В отделении банка Тамбова при проверке выручки продуктового супермаркета города Жердевка специалисты выявили признаки подделки 5-тысячной купюры. О происшествии немедленно сообщили в полицию. Полицейские изъяли фальшивку, было возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр.

- В настоящее время полицейскими устанавливается источник происхождения фальшивой купюры, а также люди, причастные к ее сбыту, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Виновный может получить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.