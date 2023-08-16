За семь месяцев этого года на Тамбовщине родились 3695 детей

Управление ЗАГС Тамбовской области опубликовало статистику за семь месяцев 2023 года. За это время в регионе создано 2853 семьи, родилось 3695 детей.

- Из 3695 новорожденных - 52 двойни и 1 тройня, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Мальчиков – 1870, девочек – 1825. Средний возраст мам составил 25-34 года.

Чаще всего жители региона называют мальчиков Матвеем (95 мальчиков), а девочек Викторией (98 девочек). В списке редких имён: Алекс, Антоний, Арлан, Аиша, Венеция, Виолетта.

По очередности рождения зарегистрировано 1452 – первенцев, 1225 – вторых детей, 637- третьих, 220 - четвертых, 96 - пятых, 65 шестых и последующих.

Средний возраст вступления в брак женщин – 18-25 лет, мужчин – 25-29 лет. В первый брак вступили 1819 мужчин и 1692 женщины. 1777 заявлений подано на личном приеме, 1076 через Госуслуги.