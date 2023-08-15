Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 15:41

На севере Тамбова восстанавливают дорожные знаки

Работы ведутся в микрорайоне Майский
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Знаки восстанавливают из соображений безопасности

Знаки восстанавливают из соображений безопасности

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

15 августа бригада Дирекции городских дорог приступила к обновлению знаков в микрорайоне Майский, часть из которых была повреждена.

- Микрорайон Майский сейчас активно развивается: ведется строительство школы, поликлиники, дорог и тротуаров на 12 улицах. В этих условиях особенно важно обращать внимание на тему безопасности и обеспечивать её на высоком уровне, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.

Планируется восстановить знаки на перекрёстке улиц Счастливой/Тамбовские зори, Хлебной/Донской, Студенческой/Счастливой, Коломенской/Питерской и ряде других.