В Рассказово на ребенка набросилась бездомная собака

В апреле этого года Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку после того, как а ребенка в парке по ул. Некрасова набросилась бездомная собака. Ребенку пришлось обращаться в больницу.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации города Рассказово о взыскании в пользу несовершеннолетнего пострадавшего компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что нападение безнадзорной собаки на несовершеннолетнего свидетельствует о том, что обязанность органа муниципального образования по принятию мер к отлову собак в должной мере не соблюдалась.

Администрация города Рассказово Тамбовской области, как представитель органа местного самоуправления, несет ответственность за вред здоровью, причиненный несовершеннолетнему укусом безнадзорной собаки.

- Рассказовский районный суд взыскал с администрации в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Тамбовский областной суд признал решение районного суда законным и обоснованным.