Тамбовская пенсионерка назанимала у знакомых 5 миллионов рублей и не планировала их отдавать

Тамбовская пенсионерка с марта 2018 по июль 2020, испытывая нужду в деньгам назанимала у знакомых 5 миллионов рублей. Отдать такую сумму женщина не могла и знала об этом, когда брала в долг. В какой-то момент пенсионерка перестала выходить на связь, а потом вообще сменила место жительства. Афнристку судили и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Однако потом наказание смягчили.

- Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание все обстоятельства дела, а также изменения в законодательстве посчитал возможным в соответствии заменить назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденной 10 % в доход государства, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.