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НовостиОбщество15 августа 2023 14:53

В Тамбовской области управляющая компания поставляла жителям воду, не имея на нее лицензии

Ответственного сотрудника привлекли к административной ответственности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Первомайского района провела проверку исполнения законодательства о недропользовании. Установлено, что одна из управляющих компаний, в нарушение требований федерального законодательства, для осуществления деятельности по водоснабжению пользовалась недрами без наличия лицензии.

Так, коммерческой организацией для оказания населению услуг по питьевому водоснабжению использовались объекты централизованных систем водоснабжения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении виновного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

- По результатам рассмотрения которого Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области ответственное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.