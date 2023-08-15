В Тамбовской области управляющая компания поставляла жителям воду, не имея на нее лицензии

Прокуратура Первомайского района провела проверку исполнения законодательства о недропользовании. Установлено, что одна из управляющих компаний, в нарушение требований федерального законодательства, для осуществления деятельности по водоснабжению пользовалась недрами без наличия лицензии.

Так, коммерческой организацией для оказания населению услуг по питьевому водоснабжению использовались объекты централизованных систем водоснабжения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении виновного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

- По результатам рассмотрения которого Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области ответственное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.