Тамбовчанин, который провел под арестом 5 суток, оформил для работы фиктивный больничный

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Сосновского муниципального округа, которого обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Выяснилось, что 13 февраля этого года мужчину на 5 суток арестовали за совершение административных правонарушений. Чтобы избежать увольнения с работы за прогулы, он оформил в медицинском учреждении фиктивный листок временной нетрудоспособности, на основании которого впоследствии Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области мужчине начислили пособие.

Кроме этого, 4 апреля текущего года, обвиняемый, будучи лишенным права управления транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие. Однако не смотря на явные признаки опьянения, законные требования сотрудника ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения не выполнил.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.