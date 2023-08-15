В Тамбове будут судить бывших чиновников департамента Госжилтехстройнадзора

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновников, ранее занимавших должности начальника и главного государственного инспектора управления технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области.

Госслужащих обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Кроме того, инспектору предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия обвиняемые пользуясь занимаемыми должностями внесли в список людей, сдавших экзамен на право управления самоходными машинами двух человек, которые необходимое обучение не проходили, экзамен не сдавали, после чего выдали им удостоверения тракториста-машиниста.

- После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.