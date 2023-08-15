В Кирсановском муниципальном округе пройдет фестиваль «Сахарные гуляния»

Кульминацией праздника станет дегустация пирога Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Фестиваль «Сахарные гуляния» пройдёт 19 августа в селе Голынщина Кирсановского муниципального округа. Торжественное открытие запланировано на 14 часов.

Для участников праздника организуют мастер-классы, работу площадки «Сахарная слобода» и точек общественного питания, фотозоны. Развлекать зрителей будут артисты учреждений культуры Кирсановского района. А в завершении праздника участников ждёт сюрприз — приготовление и дегустация главного блюда — пирога «Кирсановская услада».

- Также в этот день в Кирсанове пройдёт фестиваль «РокВКирсаноVе», в селе Дубовое Петровского муниципального округа состоится праздник «Фруктовый вернисаж», а в Умете гости фестиваля «Русские Спасы» будут освящать собранный урожай, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.