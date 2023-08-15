В Инжавино мужчина с пакетом наркотиков пытался скрыться от полицейского

При виде полицейского у мужчины с запрещенным веществом в пакете сдали нервы Фото: УМВД по Тамбовской области

В поселке Инжавино старший участковый уполномоченный полиции Юрий Логвинов при обходе своего участка обратил внимание на подозрительного местного жителя. При виде сотрудника полиции мужчина попытался скрыться. Старший лейтенант полиции остановил мужчину и обнаружил, что в пакете у него находятся наркотики.

- О факте незаконного оборота наркотиков полицейский сообщил в дежурную часть ОМВД России по Инжавинскому району и вызвал следственно-оперативную группу. Наркотическое средство – маковая соломка весом 180 граммов – было изъято и направлено на экспертизу, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело. 43-летний подозреваемый признался, что маковую соломку нарвал для личного потребления в поле около населенного пункта.