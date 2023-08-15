Тамбовчанин не смог купить дом из-за полумиллионных долгов по кредитам

В отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам находилось исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчины. Местный житель задолжал 4 банковским организациям 580 тысяч рублей.

Тогда сотрудник ведомства вынес в отношении должника запрет на совершение регистрационных действий. Из-за этого мужчина не смог заключить сделку купли-продажи недвижимости.

- Это обстоятельство нарушило планы мужчины приобрести в собственность частный дом. Он оперативно изыскал денежные средства и погасил задолженность в полном объеме. После исполнения требований исполнительных документов сотрудник ведомства отменил меры принудительного исполнения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.