В Тамбовской области пройдут «Атмановские кулачки»

Гости смогут принять участие в народных гуляниях с ярмаркой, плясками, выступлением мастеров устного народного творчества

26 августа в селе Атманов Угол Сосновского района пройдут традиционные игры «Атмановские кулачки – 2023». На праздник приедут участники из 15 регионов страны. Каждый посетитель должен предварительно зарегистрироваться на сайте https://атманки.рф/.

- Сегодня традиционные игры «Атмановские кулачки» - это состязания в исконных забавах и главные соревнования года Федерации этноспорта России в дисциплинах этноспорта: русская стенка, борьба за-вороток, русмяч (кила), перетягивание палки, рюхи, лапта, бабки, свайка, клек. Главным событием праздника является кулачный бой стенка-на-стенку по народным правилам с ограничением ударов в голову. Особенностью 2023 года станет турнир по традиционному единоборству за пояс заправского бойца, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Параллельно гости смогут принять участие в народных гуляниях с ярмаркой, плясками, выступлением мастеров устного народного творчества, уроками народных промыслов.

Напомним, ровно 10 лет назад традиционные игры «Атмановские кулачки» были внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

Фото правительства Тамбовской области