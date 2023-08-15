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НовостиОбщество15 августа 2023 8:38

Сотрудникам УГИБДД по Тамбовской области 231 раз предлагали взятку

Полицейские от вознаграждения отказывались
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В этом году сотрудники подразделений Госавтоинспекции Тамбовской области 231 раз отказались от предложений участников дорожного движения решить вопрос «на месте», при этом, в 11 случаях автомобилисты были настолько настойчивы, что попали под уголовное преследование, т.е. в отношении 11 взяткодателей были возбуждены уголовные дела. В настоящее время 6 человек уже осуждены за совершение преступлений.

- Управление Госавтоинспекции Тамбовской области в очередной раз призывает всех участников дорожного движения при разбирательстве с должностными лицами Госавтоинспекции по факту нарушения правил дорожного движения не пытаться решить вопрос «на месте», - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Предлагая инспектору ДПС (либо иному должностному лицу Госавтоинспекции) взятку при попытке избежать административной ответственности, вы рискуете быть привлечены к уголовной ответственности.