В Тамбовскую область поставят вакцину от гриппа

В третьей декаде августа в Тамбовскую область ожидается поставка первой партии вакцин против гриппа: Ультрикс Квадри в объеме 54 730 доз и Совигрипп в объеме 141 680 доз. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Предстоящий эпидемический сезон гриппа также будет проходить на фоне циркуляции новой короновирусной инфекции (COVID-19), что может осложнить течение болезни при микст-инфекции (грипп + COVID-19). В целях профилактики гриппа и его осложнений в Тамбовской области планируется достигнуть регламентированный охват прививками населения – не менее 60 %, а среди групп риска – не менее 75 %, - отмечают в ведомстве.

Специалисты считают оптимальным временем проведения прививок период с августа по ноябрь. В первую очередь привиться следует тем, у кого высок риск заразиться гриппом и получить осложнения.

Напомним, в прошлом эпидемическом сезоне прививками против гриппа было охвачено 52 % населения или 510217 человек.