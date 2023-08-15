Тамбовчанин попался сотрудникам ГИБДД пьяным, без прав, на угнанной машине

Бдительные полицейские сразу заподозрили, что с водителем авто что-то не так Фото: УМВД по Тамбовской области

На 501-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21074. За рулем находился 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, машину мужчина угнал, кроме того, у него не было прав.

- Машина была угнана с улицы Волжской города Тамбова, ключи были оставлены в замке зажигания, дверь была не заперта. В отношении угонщика составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. По факту угона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Отметим, что с начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 2158 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 254 из них – повторно.