Жителям Рассказово предлагают бесплатную древесину

В Рассказово в ближайшее время будет производиться удаление сухих ясеней на улице Пушкина. В связи с этим МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» предлагает жителям воспользоваться древесиной.

- Древесина ясеня отлично подходит для изготовления пиломатериала, заготовки дров. Отдаем бесплатно. Самовывоз. Помощь в распиловке, - сообщают в ведомстве.

Для бронирования определенного объема древесины или получения дополнительной информации можно обратиться в комитет по адресу: ул. Советская, 6, телефон: 8(47531)22423, е-mail: kgh@g31.tambov.gov.ru.