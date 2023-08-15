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НовостиОбщество15 августа 2023 6:50

Жителям Рассказово предлагают бесплатную древесину

На улице Пушкина планируется удалить сухие ясени
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказово в ближайшее время будет производиться удаление сухих ясеней на улице Пушкина. В связи с этим МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» предлагает жителям воспользоваться древесиной.

- Древесина ясеня отлично подходит для изготовления пиломатериала, заготовки дров. Отдаем бесплатно. Самовывоз. Помощь в распиловке, - сообщают в ведомстве.

Для бронирования определенного объема древесины или получения дополнительной информации можно обратиться в комитет по адресу: ул. Советская, 6, телефон: 8(47531)22423, е-mail: kgh@g31.tambov.gov.ru.