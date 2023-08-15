Житель Котовска лишился доли в недвижимости из-за долга в 700 тысяч рублей

Заместитель начальника Котовского городского отделения судебных приставов УФССП России по Тамбовской области обратился в суд с иском об обращении взыскания на имущество должника.

Житель Котовска отказывается выплатить долг в 700 тысяч рублей. При этом приставы установили, что должнику принадлежит 1/3 часть помещения.

- Котовский городской суд Тамбовской области удовлетворил заявленные исковые требования и обратил взыскание на 1/3 долю на помещение принадлежащее должнику в счет погашения образовавшейся у него задолженности, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.