В Тамбовской области за купальный сезон 2023 года утонуло 17 человек

Вода не прощает купальщику ошибок

С начала купального сезона в Тамбове утонул 1 человек, всего в регионе погибших на воде 17. Все они купались в необорудованных для отдыха местах. На данный момент в городском округе Тамбов действуют 14 официальных пляжей. На каждом из них за безопасностью горожан следят спасатели, обследовано дно, установлено специальное оборудование.

- Медико-спасательные пункты работают с 10.00 до 20.00. Тем не менее, даже при наличии дежурного матроса - спасателя не следует заходить в воду в нетрезвом виде, а также оставлять детей без присмотра вблизи водоема, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

Официальные пляжи Тамбова:

- «Парус» - левый берег канала Цны в районе ул.Набережной, 14;

- «Эльдорадо» - левый берег канала Цны в районе ул. Гоголя, 1;

- «Дружба» - правый берег канала Цны в районе парка Дружбы;

- «Детский» - правый берег канала Цны в районе парка Дружбы вблизи «Тезикова» моста;

- «Изумрудный - правый берег Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого моста»;

- «Дачный» - левый берег Цны на Рассказовском шоссе до «Кривого моста»;

- «Спортивный» - левый берег Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста»;

- «Пригородный» - Цна в районе МНТК «Микрохирургия глаза»;

- «Олимпийский» - карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны парка Победы;

- «Ласковский» - карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны ул. Никифоровской;

- «Лагуна» - правый берег канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе;

- Цна, в районе Бокино, ул. Советская,57;

- Цна, в районе СНТ «Эльдорадо», ул. Лесная, 2;

- Цна, в районе Периксы, ул. Центральная, 83.

Фото администрации города Тамбова