18-летний мичуринец убил родного дядю

Мужчина погиб на месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя наукограда, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 10 августа между молодым человеком и его дядей, произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант дела, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес 51-летнему мужчине один удар ножом в область шеи. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.