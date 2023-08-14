В Мичуринске начали ремонт лестницы на Коммунистической

На данный момент специалисты ведут демонтажные работы

В Мичуринске начался ремонт лестничного спуска на улице Коммунистической. Работы стартовали по просьбе местных жителей.

- С недобросовестным подрядчиком, который выполнял работы по обустройству ранее, в судебном порядке решается вопрос восстановления. Провести обновление до этого не позволяли действовавшие гарантийные обязательства. На данный момент срок истек, - пояснили в администрации города Мичуринска.

Рабочие провели опиловку деревьев

По результатам электронного аукциона определен новый подрядчик, который уже приступил к ремонту. Произведена опиловка деревьев, специалисты ведут демонтажные работы. Здесь будет установлена каркасная конструкция и восстановлена система освещения. Пользоваться лестницей можно будет после 30 сентября.

Фото администрации города Мичуринска