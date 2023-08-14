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НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:39

В отношении 21-летней тамбовчанки, которая насмерть затоптала живого голубя, собираются возбудить уголовное дело

В действиях девушки усматривают признаки жестокого обращения с животным
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

21-летняя жительница Тамбова, которая расправилась с голубем, может стать фигуранткой уголовного дела. Девушка сама разместила в соцсетях видео, на котором она жестоко топчет птицу ногой. До этого она облила голубя алкоголем и высказывала намерение оторвать ему голову. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, после публикации видео, инцидентом заинтересовались полицейские.

- По данному факту в отделе полиции №1 УМВД России по городу Тамбову организована проверка, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», - говорят в региональной прокуратуре. - Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры Ленинского района.

Максимальное наказание за такое преступление – 3 года колонии.