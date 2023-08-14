Тамбовчанин оформил на свою мать кредит в 150 тысяч рублей и потратил деньги на себя

В полицию поселка Строитель обратилась 59-летняя женщина. Она заявила о краже ее денег с банковского счета. Женщина пояснила, что ей стали звонить из банков с просьбой о погашении долговых обязательств, хотя кредиты она не брала.

- Подозрения пали на безработного 40-летнего сына, который отказывался отвечать на вопросы относительно причин появления долгов матери, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские установили, что сын без спроса оформил через интернет на свою мать несколько кредитов. Полученные 150 тысяч рублей он потратил на личные нужды. Мужчина пообещал вернуть все деньги. Возбуждено уголовное дело о краже.