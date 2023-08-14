В Сосновском районе при ликвидации скотомогильника кости и остатки ограждения раскидали в посадках

При ликвидации скотомогильника выявили несколько нарушений

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям совместно с прокуратурой Сосновского района провели проверку «ямы Беккери», выявив нарушения ветеринарного законодательства при ликвидации скотомогильника.

Подлесный сельский совет народных депутатов Сосновского района в 2021 году принял решение о ликвидации скотомогильника без утвержденного приказа начальника управления ветеринарии области. Кроме того, при ликвидации «ямы Беккери» кирпичи колодца ямы и фрагменты ограждения были разбросаны в примыкающей к яме лесопосадке. Там же валялись кости животных.

- Ликвидация скотомогильника с нарушением ветеринарного законодательства может привести к распространению особо опасных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью человека, - подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В данный момент материалы проверки переданы в прокуратуру Сосновского района.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям