Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 11:39

В Тамбовском муниципальном округе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас обнаружили во время проведения строительных работ в селе Стрельцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Боеприпас вывезли и уничтожили

Боеприпас вывезли и уничтожили

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили боеприпас, обнаруженный при проведении строительных работ в селе Стрельцы. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области