В Тамбовском муниципальном округе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас вывезли и уничтожили

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили боеприпас, обнаруженный при проведении строительных работ в селе Стрельцы. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области