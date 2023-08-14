В Тамбовской области в аварии погибли два человека и пострадал 15-летний подросток

В легковушке погибла семейная пара Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека и пострадал 15-летний подросток, произошла

13 августа в 14 часов на 74 километре автодороги «ТАМБОВ-ШАЦК» на территории Моршанского района. 60-летний водитель «ВАЗ-211440», который, как предполагается, уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу «КамАЗ М1840 5490-S5» с прицепом «СЕСПЕЛЬ SF48 S01» под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель легкого автомобиля и его 57-летняя супруга скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Уточняется, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности. В происшествии выжил лишь 15-летний сын семейной пары. Подростка с травмами доставили в детскую областную больницу.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту этого ДТП находятся на контроле прокуратуры города Моршанска.