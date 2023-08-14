Житель Мордовского района попался на изготовлении запрещенных веществ

Сотрудники мордовского наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что житель райцентра занимается незаконным оборотом наркотиков. Полицейские выехали к нему домой и установили, что 46-летний мужчина, ранее судимый торговлю наркотиков, вновь принялся за старое.

- Рядом с приусадебным участком полицейские нашли два крупных культивируемых куста конопли. В доме мужчины оперативники обнаружили сверток, в котором находилось 180 граммов высушенной марихуаны. В летней кухне на территории домовладения полицейские выявили производство наркосодержащей жидкости, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

У мужчины изъяли несколько кастрюль, мясорубку, шприцы и 34 пластиковые емкости объемом 1 литр с наркосодержащей жидкостью. После проведения химических экспертиз будет принято процессуальное решение.