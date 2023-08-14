На Тамбовщине пройдет акция «Региональная дорога»

Акция «Региональная дорога» пройдёт на территории Тамбовской области с 14 по 17 августа. Основная задача акции – снижение количества ДТП, на региональных автодорогах общего пользования. В соответствии с данными анализа аварийности основное внимание уделят профилактике дорожных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено и автоаварий, связанных с наездами на пешеходов.

С учётом состояния аварийности Госавтоинспекцией будут отрабатываться конкретные участки улично-дорожной сети региональных автодорог. К проведению акции привлекут сотрудников патрульно-постовой службы полиции на маршрутах патрулирования, участковых уполномоченных полиции на административных участках, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также других служб органов внутренних дел. Активное участие в работе примут инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС и других подразделений Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области.

- Во время проведения мероприятий будет использоваться скрытое патрулирование по предупреждению нарушений Правил дорожного движения, явившихся основными причинами ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.