Рассказовские мастерицы создадут вязаную карту России

Мастерицы взялись за новый проект

Рассказовские вязальщицы создают большой арт-проект - вязанную карту России из пряжи местного производства. В прошлом году они связали карту Тамбовской области.

Как рассказали авторы проекта Марина Елютина и Галина Погуляева, новая карта не станет продолжением предыдущей и не будет похожа на другие карты России, которые уже созданы в различных формах и техниках. На карте рассказовские вязальщицы создадут образ страны из символов истории, культуры, искусстве, спорте, науки всех 89 регионов. Другие подробности они держат в секрете.

Карта будет связана в основном из пряжи местного производства. Выбор пал на синтетическую нитку - она яркая, послушная, не теряет форму и моль ей не страшна, а значит, арт-объект сохранится надолго. Планируется использовать и пряжу других марок, которые будут подходить для выполнения замысла.

Напомним, что вязаная карта Тамбовской области установила рекорд России в номинации «Самая большая вязаная карта региона России (ручная вязка)». Над этим необычным, масштабным проектом рассказовцы трудились одиннадцать лет, карту создали к 85-летию Тамбовской области. Арт-объект создан единым полотном размером 2,22 х 2,1 метра. В его основе – картина-пейзаж, на которую нанесены границы городов и районов региона, указаны их названия, размещены символы территорий. Карта связана на круговых спицах размером два метра, использованы более тридцати оттенков пряжи общим весом три килограмма: шерстяные нити, синтетика, полушерсть, ирис, штопка, капрон, мулине разных фактур и оттенков – современные образцы и ретро-нитки, самым старым – более 65 лет.

Недавно карту Тамбовской области обновили – изменения внесли из-за реформы местного самоуправления, которая проходит в регионе: названия «район» заменили на «МО - муниципальный округ». Увидеть обновленную карту нашего региона можно будет в музее ТГУ имени Г.Р. Державина в сентябре.