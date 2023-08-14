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НовостиОбщество14 августа 2023 8:14

Руководитель одного из поссоветов Тамбовщины использовал служебную машину в личных целях

Мужчину оштрафовали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Ржаксинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении муниципальной собственностью.

Установлено, что глава администрации одного из поссоветов использовал служебный автомобиль в личных целях в выходной день.

По закону лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности.

- В этой связи по постановлению прокурора района глава администрации сельсовета привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство», - сообщает прокуратура Тамбовской области.