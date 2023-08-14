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НовостиОбщество14 августа 2023 7:31

В Моршанске прокуратура вступилась за права детей

Женщину обязали оформить купленное жилье в общую долевую собственность
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

- Установлено, что местной жительницей не исполнены обязательства по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, в общую долевую собственность с тремя несовершеннолетними детьми, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя оформить жилье как того требует закон. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.