В Моршанске прокуратура вступилась за права детей

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

- Установлено, что местной жительницей не исполнены обязательства по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, в общую долевую собственность с тремя несовершеннолетними детьми, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя оформить жилье как того требует закон. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.