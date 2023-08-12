В Тамбове отпразднуют великие Спасы

Праздники пройдут на городских площадках Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В августе православные верующие отмечают три великих Спаса: Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый). У каждого из них своя история и соответствующие названию праздничные угощения к столу.

На Медовый Спас, 14 августа, традиционное угощение — мёд. Особенно любят хозяйки готовить с ним выпечку, например, пряники и блины. Главным украшением праздничного стола на Яблочный Спас, 19 августа, являются созревшие яблоки. На Хлебный (Ореховый) Спас принято готовить блюда с добавлением орехов.

С 14 по 18 августа на дворовых территориях пройдут праздничные мероприятия. Тамбовчан приглашают отведать душистый мед и ароматные яблоки, послушать выступления городских творческих коллективов.

14 августа

16.00 - Мичуринская, д.173, корп.1,

17.30 - Свободная, д.4, корп.7, стр.1, 2

19.00 - Мичуринская, д. 213 Б, В

16 августа

16.00 - Островитянова, д.24, 26

17.30 - Полынковская, д.67

19.00 - Колхозная, д.1а, корп.1,2,3,4

18 августа

16.00 - Астраханская, д.193

17.30 - Гоголя, д.37, корп.1,2,3

19.00 - Набережная, д.28/2 (в районе фитнес-парка)