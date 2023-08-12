Тамбовскую область посетили 485 тысяч путешественников

Чаще всего в регион приезжают москвичи Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

За первое полугодие турпоток в Тамбовскую область увеличился на 17% в сравнении с тем же периодом 2022 года. В область приехали 485 тысяч человек. Наиболее частые гости Тамбовской области - жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Пензенской, Тульской областей.

Как рассказали в региональном министерстве туризма, трендом становится развитие самостоятельных поездок, без участия туроператоров. Людям сегодня нравится путешествовать на собственном транспорте и самим выбирать маршрут. По данным сервиса «СберАналитика», который позволяет выполнять комплексный анализ туристического потока, средний возраст туристов составляет 40 лет, из них почти половина — туристы с детьми. Продолжительность поездки на Тамбовщину - от 1 до 7 суток. Средний доход туристов - 70 тысяч рублей в месяц.

Объем трат туристов и экскурсантов по банковским картам за полугодие увеличился на 30% по сравнению с первым полугодием 2022 года и превысил 2 миллиарда рублей. Это те деньги, которые туристы оставили в Тамбовской области.

- Самый непопулярный месяц для путешествий – март, для экскурсий – февраль, а пик путешествий ожидаемо пришелся на май-июнь, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.