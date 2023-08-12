Тамбовчан приглашают на «Уличную Латину»

Для горожан проведут мастер-классы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Любителей танцев ждут в Олимпийском парке 13 августа в 19 часов на «Уличной Латине». Это юбилейный фестиваль от школы танцев и спорта «Cafe Latino».

Руководители и педагоги школы танцев и спорта проведут серию мастер-классов для детей и взрослых по направлениям: сальса, бачата, меренге и эстрадный танец. Также на мероприятии каждый сможет принять участие в розыгрыше призов от партнеров фестиваля.

- На протяжении 10 лет проект «Cafe Latino» существует и радует жителей города зажигательными танцами. Он является одним из клубных формирований Дома молодежи Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.