На севере Тамбова появятся четыре новые дороги

Асфальт уложат на месте грунтовых дорог Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Четыре новые дороги построят в этом году в Северном благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Асфальт, тротуары и уличное освещение появятся на Радостной, Ключевой, Лазурной и Шатрова в границах Архитектурной и Веселой. До сих пор на этом месте была обычная грунтовка. Годом ранее на этой территории были уложены сети водоснабжения и водоотведения.

- Общая протяженность всех четырех участков составляет порядка одного километра. Работы здесь должны быть завершены до середины ноября. Подрядчик уже определен, скоро он должен приступить к работ, - сообщили в комитете дорожного хозяйства и транспорта администрации города. - Затраты на строительство составляют порядка 50 миллионов рублей.