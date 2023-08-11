В Тамбове пойдут под суд иностранцы, на счету которых 77 фактов торговли наркотиками

В преступную группу входили шесть иностранцев

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести иностранцев, которых обвиняют в 77 эпизодах преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, граждане Республики Узбекистан, в составе организованной группы, в период с января по апрель 2022 года совершили серию преступлений на территории Тамбовской области.

Из незаконного оборота изъято более 1 килограмма вещества, содержащего в своем составе героин.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, в отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области