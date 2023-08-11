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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:51

В Знаменке у продавца магазина изъяли около 600 пачек контрафактных сигарет

На односельчанина пожаловались местные жители
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина незаконно торговал табачными изделиями известных российских брендов

Мужчина незаконно торговал табачными изделиями известных российских брендов

Фото: УМВД по Тамбовской области

Жители поселка Знаменка сообщили участковому уполномоченному полиции о том, что в одном из продуктовых магазинов райцентра лежат сигареты с признаками контрафакта. Как выяснилось, у продавца действительно хранилось для продажи около 600 пачек сигарет известных российских брендов.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, зафиксирован факт незаконного предпринимательства. Сигареты были изъяты и направлены на технико-криминалистическую экспертизу. После нее будет принято процессуальное решение.