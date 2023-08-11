В Знаменке у продавца магазина изъяли около 600 пачек контрафактных сигарет

Мужчина незаконно торговал табачными изделиями известных российских брендов Фото: УМВД по Тамбовской области

Жители поселка Знаменка сообщили участковому уполномоченному полиции о том, что в одном из продуктовых магазинов райцентра лежат сигареты с признаками контрафакта. Как выяснилось, у продавца действительно хранилось для продажи около 600 пачек сигарет известных российских брендов.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, зафиксирован факт незаконного предпринимательства. Сигареты были изъяты и направлены на технико-криминалистическую экспертизу. После нее будет принято процессуальное решение.