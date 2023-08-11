В Тамбове будут судить организатора азартных игр

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Мордовского муниципального округа, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, обвиняемый, зная, что территория Тамбовской области не входит ни в одну игорную зону, 20 и 21 апреля текущего года организовал и провел в помещении по улице Октябрьской города Тамбова азартные игры с использованием игрового оборудования. Преступную деятельность фигуранта выявили и пресекли оперативники регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.